زيادة جديدة في سعر الذهب اليوم والجرام يرتفع 20 جنيهًا بمنتصف التعاملات

القاهرة - مصراوي:

ارتفع سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر مرة أخرى خلال تعاملات اليوم الجمعة، وزاد الجرام 20 جنيهًا بحلول منتصف التعاملات.

وكان سعر جرام الذهب عيار 21، ارتفع مع بداية التعاملات، بنحو 20 جنيهًا للجرام، مقارنة بأسعار التعاملات المسائية أمس، ليكون إجمالي الارتفاع حتى الآن 40 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 1580 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 2031 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 2370 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 2709 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 18960 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1977 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، اليوم الجمعة، بتراجع بنسبة 0.03%، عن مستواه في نهاية تعاملات جلسة أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

اقرأ أيضا:

وصل لـ 40 جنيهًا.. سعر الدولار في السوق السوداء يعود للارتفاع