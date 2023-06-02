إعلان

BBC

زيادة جديدة في سعر الذهب اليوم والجرام يرتفع 20 جنيهًا بمنتصف التعاملات

02:16 م الجمعة 02 يونيو 2023
زيادة جديدة في سعر الذهب اليوم والجرام يرتفع 20 جنيهًا بمنتصف التعاملات

سعر الذهب

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

القاهرة - مصراوي:

ارتفع سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر مرة أخرى خلال تعاملات اليوم الجمعة، وزاد الجرام 20 جنيهًا بحلول منتصف التعاملات.

وكان سعر جرام الذهب عيار 21، ارتفع مع بداية التعاملات، بنحو 20 جنيهًا للجرام، مقارنة بأسعار التعاملات المسائية أمس، ليكون إجمالي الارتفاع حتى الآن 40 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 1580 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 2031 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 2370 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 2709 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 18960 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1977 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، اليوم الجمعة، بتراجع بنسبة 0.03%، عن مستواه في نهاية تعاملات جلسة أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

اقرأ أيضا:

وصل لـ 40 جنيهًا.. سعر الدولار في السوق السوداء يعود للارتفاع

سوق مصراوى

سعر الذهب جرام الذهب أسعار الذهب اليوم سعر الجنيه الذهب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

الاتصالات: إنشاء مصنع جديد لشركة سامسونج لإنتاج الهواتف بمصر
محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

عاجل| زيادة جديدة في سعر الذهب اليوم والجرام يرتفع 20 جنيهًا بمنتصف التعاملات