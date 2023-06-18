تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية الأحد 18 يونيو

كتبت- شيرين صلاح:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية.

وبحسب السعر المعلن على البورصة، فإن سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) سجل اليوم الأحد نحو 2560 جنيها مقابل 2563 جنيها الخميس الماضي، بتراجع 3 جنيهات، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 2580 جنيها مقابل 2597 جنيها الخميس الماضي بانخفاض 17 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 2257 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 1934 جنيها، وسعر الجنيه الذهب 18056 جنيها.

وأوضحت البورصة أن هذه البيانات استرشادية تم إعدادها من قبل شركة جولد نت للتجارة وتحت كامل مسئوليتها، ويقتصر دور البورصة المصرية على نشرها دون أدنى مسؤولية قانونية عليها فيما يتعلق بصحة أو دقة تلك المعلومات.

كانت البورصة أطلقت الشهر الماضي، خدمة نشر أسعار الذهب في مصر على موقعها الإلكتروني، وأعلنت السعر الاسترشادي لجرام الذهب عيار 24 في الأسواق المحلية.