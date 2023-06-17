معيط لمورجان ستانلي: مصر حريصة على تمكين القطاع الخاص المحلي والأجنبي



كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الاقتصاد المصري يمتلك القدرة على جذب المزيد من التدفقات الأجنبية، رغم شدة الضغوط والتحديات العالمية، حيث نجحت مصر خلال النصف الأول من العام المالي الحالي في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 5.7 مليار دولار بمعدل نمو 75%.

وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم السبت، أضاف الوزير، خلال لقائه مع ممثلي بنك مورجان ستانلي بلندن، أن مصر حريصة على تمكين القطاع الخاص المحلي والأجنبي، ورفع نسبة مساهمته في الاستثمارات الكلية من 35% في السنوات الماضية إلى نحو 65% خلال ثلاث سنوات؛ على نحو يُعزز قدرة مصر على النمو المستدام وتحقيق التنمية الشاملة.

وذكر أن مصر ملتزمة بالمسار الإيجابي المتوازن من أجل أداء أكثر مرونة في مواجهة الصدمات، وتخفيف حدة الموجة التضخمية غير المسبوقة، مع الالتزام بتحقيق الانضباط المالي، والحفاظ على تحقيق فائض أولي وتنميته، وخفض معدل العجز الكلي والنزول بمعدل الدين من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.



وأوضح الوزير، أن الحكومة تستهدف بموازنة العام المالي الجديد تحقيق فائض أولي بنسبة 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بفائض أولي متوقع 1.5%؜ في العام المالي الحالي، ووضع معدل الدين في مسار نزولي مستدام، كما تستهدف مد شبكة الحماية الاجتماعية للشرائح الأكثر تأثرًا بالأزمات العالمية ومساندة النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن الحكومة تبذل جهودًا غير مسبوقة لتحفيز قطاع الصادرات، حيث عكفت على مدار السنوات الماضية على مساندة الشركات المصدرة وتم صرف نحو 48 مليار جنيه "مساندة تصديرية" رغم كل التحديات العالمية.

وقال الوزير إنه تمت زيادة دعم الصادرات من 6 مليارات في موازنة العام الحالي إلى 28.5 مليار جنيه في موازنة 2023-2024، على نحو يُسهم في تحقيق عائدات تصل إلى 100 مليار دولار على المدى المتوسط.