انخفاض البلطي والجمبري.. أسعار الأسماك اليوم في سوق العبور

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار السمك البلطي السبيط والكاليماري والمكرونة السويسي والكابوريا والجمبري، اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب الموقع الرسمي لسوق العبور، وفي المقابل ارتفعت أسعار البوري.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

سجل سعر كيلو السمك البلطي بين 68 و72 جنيها، بانخفاض جنيهين.

ويتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.

استقر سعر كيلو المكرونة السويسي بين 60 و90 جنيها، بانخفاض 10 جنيهات.

سجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 160 و240 جنيها، بانخفاض 30 جنيها.

وسجل سعر كيلو الكابوريا بين 30 و160جنيها.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 80 و170 جنيها، بارتفاع 10 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو البوري ليتراوح بين 72 و92 جنيها، بارتفاع جنيهين.