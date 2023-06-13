انخفاض البطاطس والبصل.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار البطاطس والبصل والفاصوليا والفلفل الرومي والملوخية، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء عند أسعار أمس، في سوق العبور لتجارة الجملة، في المقابل ارتفعت الكوسة والفلفل الحامي والملوخية والخيار البلدي والصوب وورق العنب والبامية.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 2.5 و3.5 جنيه.

البطاطس بين 4 جنيهات و5.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشا.

البصل بين 9 جنيهات و13 جنيها، بانخفاض جنيه.

الكوسة بين 8 جنيهات و12 جنيها، بارتفاع جنيهين.

الفاصوليا بين 10 جنيهات و13 جنيها، بانخفاض جنيه.

الباذنجان البلدي بين 4.5 و8.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 جنيهات و7.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها، بارتفاع 3 جنيهات.

الملوخية بين 3.5 و6.5 جنيه، بانخفاض جنيه.

الخيار الصوب بين 8 جنيهات و12 جنيها، بارتفاع جنيهين

الخيار البلدي بين 5 و9 جنيهات، بارتفاع جنيه.

البامية بين 20 و27 جنيها، بارتفاع جنيهين

ورق العنب البناتي بين 18 و28 جنيها، بارتفاع 6 جنيهات

أسعار الفاكهة

البرتقال الصيفي بين 5 و7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5 جنيهات و15 جنيها.

الجوافة بين 6 جنيهات و12 جنيها.

الفراولة بين 7 و10 جنيهات.

الكانتلوب بين 5 و10 جنيهات.

العنب البناتي الأصفر بين 14 و20 جنيها.

العنب البناتي الأحمر بين 14 و20 جنيها.

الخوخ البلدي بين 7 جنيهات و17 جنيها.

مشمش عمار بين 15 و25 جنيها.

البرقوق بين 15 و20 جنيها.

البطيخ (بطيخة من 4 إلى 6 كيلو) بين 12 و18 جنيها.

الموز البلدي بين 5.5 و7.5 جنيه.