البورصة ترتفع مع بداية تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.37% إلى مستوى 17805 نقاط، مع بداية تعاملات اليوم الاثنين.

وارتفع مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 0.22%، وصعد مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.26%.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة 1.25% إلى مستوى 17739 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس.