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سعر الذهب اليوم الأحد في مصر يهبط 15 جنيها للجرام مع بداية التعاملات

10:14 ص الأحد 11 يونيو 2023
سعر الذهب اليوم الأحد في مصر يهبط 15 جنيها للجرام مع بداية التعاملات

أسعار الذهب

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كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الأحد في مصر مع بداية التعاملات، وانخفض الجرام 15 جنيها، مقارنة بمستواه مساء أمس.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1550 جنيها للجرام.

وتراجع الذهب عيار 18 إلى 1993 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2325 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 2657 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 18600 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومنها بورصات السلع والمعادن.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1961 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بنهاية تعاملات الجمعة الماضية، بتراجع 4.27 دولار بنسبة 0.22% مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

سوق مصراوى

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