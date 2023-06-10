انطلاق حفل توزيع جوائز EEA لرواد الأعمال (صور)

كتب - علاء حجاج:

تصوير- محمود عبد الناصر:

بدأت منذ قليل فعاليات ريد كاربت لتوزيع جوائز EEA في دورتها الثالثة لرواد الأعمال، والتي تعقد في قصر محمد علي بشبرا الخيمة.

ويعد EEA أول حفل يهدف إلى الاحتفاء برواد الأعمال الأكثر ابتكارًا وتعزيز سبل التعاون بينهم وبين كبار رجال الأعمال لخلق روح التعاون والتنافس بينهم، وأيضا لتكون هذه المنصة هي حلقة الوصل بين الأجيال المحتفلة.

وتضم المسابقة 11 فئة مختلفة ويتم اختيار الأفضل بينها من خلال لجنة تحكيم من نخبة متميزة من أكبر المتخصصين والخبراء، كما تمت إضافة 4 فئات جديدة هذا العام وهي جائزة "ريادة الأعمال من الجيل التالي للعام"، وجائزة "رواد الأعمال الصاعدين للعام"، وجائزة "رواد الأعمال من أجل الخير"، وجائزة "من الفن إلى الأعمال".

ويحضر الحفل نخبة من مشاهير المجتمع في الأعمال والرياضة والفن، وكذلك عدد من السياسيين والوزراء وعلى رأسهم رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وعمرو منسي المؤسس والرئيس التنفيذي لجوائز ريادة الأعمال في مصر EEA، وأحمد السويدي، وأنسي نجيب ساويرس، والإعلامي رامي رضوان، والفنانة نيللي كريم، ودينا الشربيني.