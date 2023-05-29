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40 جنيها تراجعا بسعر الذهب اليوم الاثنين في مصر حتى تعاملات المساء

05:40 م الإثنين 29 مايو 2023
40 جنيها تراجعا بسعر الذهب اليوم الاثنين في مصر حتى تعاملات المساء

الذهب

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كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر بحلول التعاملات المسائية، وانخفض الجرام 10 جنيهات مقارنة بمستواه في بداية التعاملات.

كان سعر جرام الذهب هبط اليوم بنحو 30 جنيها حتى منتصف التعاملات، ليواصل الهبوط بحلول التعاملات المسائية وتصل قيمة الانخفاض في الجرام الواحد 40 جنيها حتى الآن.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1553 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 1997 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 2330 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2663 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 18640 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1948 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بحلول التعاملات المسائية اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، بزيادة بنحو 1.7 دولار بنسبة 0.09% عن مستواه في نهاية تعاملات جلسة الجمعة الماضية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

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