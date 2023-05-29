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صعود طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الاثنين

10:13 ص الإثنين 29 مايو 2023
صعود طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الاثنين

البورصة

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة طفيفة 0.02% إلى مستوى 17134 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الاثنين.

وارتفع مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 0.04%، وصعد مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.06%.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.52% إلى مستوى 17131 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس.

سوق مصراوى

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