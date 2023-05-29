صعود طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الاثنين
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة طفيفة 0.02% إلى مستوى 17134 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الاثنين.
وارتفع مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 0.04%، وصعد مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.06%.
كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.52% إلى مستوى 17131 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس.
سوق مصراوى
-
أفضل أدوات تصوير تبدأ من 75 جنيهاتفاصيل
-
أفضل سماعة إيربودز لاسلكية 2023 تبدأ من 293 جنيهاتفاصيل
-
تبدأ من 22 جنيها.. أسعار اللمبات الكهربائية الموفر للطاقة: فاتورتكتفاصيل
-
أفضل أنواع القلاية الكهربائية وأسعارهاتفاصيل
-
أفضل شاحن للهاتف الذكي يبدأ من 75 جنيهاتفاصيل
-
أحدث الملابس العصرية للنساء لصيف 2023تفاصيل
فيديو قد يعجبك: