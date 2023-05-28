عودة للزيادة.. سعر الذهب اليوم بمصر يعوض خسائر الصباح بمنتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الأحد في مصر بمنتصف التعاملات، وزاد الجرام 25 جنيها، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب هبط 25 جنيها في بداية تعاملات اليوم مقارنة بمستواه مساء أمس، قبل أن يعاود الارتفاع بنفس القيمة في منتصف تعاملات اليوم.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1580 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 2031 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 2370 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2709 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 18850 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم عطلة أسبوعية بالأسواق العالمية ومنها بورصات السلع والمعادن.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1946.46 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بنهاية تعاملات الجمعة الماضية، بارتفاع بنحو 5.05 دولار بنسبة 0.26% عن مستواه في نهاية تعاملات الخميس الماضي، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

اقرأ ايضا:

حلان لمعضلة مصر.. بلومبرج: خفض الجنيه وبيع الأصول.. أيهما أولا؟

مصرفيون يتوقعون مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه العام الجاري

بعد قرار المركزي.. أسعار الفائدة على حسابات التوفير ببنكي الأهلي ومصر

بفائدة تصل لـ19%.. تفاصيل شهادات المليونيرات في 3 بنوك بعد قرار المركزي

تفاصيل القروض الشخصية في 5 بنوك بعد قرار البنك المركزي بشأن سعر الفائدة

بدء اكتتاب صندوق الاستثمار في الذهب.. كيف تشتري الوثائق من أول ألف جنيه؟

صندوق النقد العربي: 4 دول تأخرت عن سداد استحقاقات القروض في 2022

عودة للزيادة.. كيف تحرك الدولار في السوق السوداء خلال أسبوع؟

ما هي أعلى شهادة ادخار وما البنك الذي يتيحها في مصر؟