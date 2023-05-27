كتبت- دينا خالد:

استقر سعر الذهب اليوم السبت في مصر، بحلول التعاملات المسائية، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 1579 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 2031 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2370 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 2709 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 18960 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم وغدا عطلة أسبوعية بالأسواق العالمية ومنها بورصات السلع والمعادن.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1946.46 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بنهاية تعاملات أمس الجمعة، بارتفاع بنحو 5.05 دولار بنسبة 0.26% عن مستواه في نهاية تعاملات أمس الأول الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

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