التخطيط: 13 مليار جنيه قيمة الاستثمارات الموجهة لدمياط في العام الجاري

كتبت- شيماء حفظي:

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة دمياط بخطة عام 2022-2023 تبلغ 13 مليار جنيه بنسبة زيادة 100% عن خطة 2021-2022، بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مبادرة "حياة كريمة".

وبحسب بيان من وزارة التخطيط اليوم السبت، أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 225 مشروعًا خلال العام المالي الجاري.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة دمياط بخطة عام 2022-2023 أشار تقرير من وزارة التخطيط إلى توجيه استثمارات بقيمة 9.6 مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة 74%، يليه قطاع الإسكان بقيمة 783.6 مليون جنيه بنسبة 6%، ثم قطاع الصحة باستثمارات تبلغ 544.1 مليون جنيه بنسبة 4%.

كما يخص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي 462 مليون جنيه بنسبة 3%، وقطاع التنمية المحلية 439.7 مليون جنيه بنسبة 3%، ويخص القطاعات الأخرى بالمحافظة استثمارات بقيمة 1.2 مليار جنيه بنسبة 9%، وفقا للتقرير.

وأوضح التقرير أن عدد القرى المستهدفة من المرحلة الأولى بمبادرة "حياة كريمة" بمحافظة دمياط بلغ 28 قرية، وبلغ عدد المستفيدين 245 ألف نسمة، وتتمثل أهم المشروعات التنموية بمحافظة دمياط التي تم تنفيذها من خلال المبادرة وتحقق أهداف التنمية المستدامة في إنشاء 12 مجمع للخدمات الزراعية، و13 نقاط إسعاف، و20 وحدة صحية، و373 فصلا دراسيا، و45 مدرسة.

كما تتضمن هذه المشروعات 4 محطات مياه شرب، و28 مشروع صرف صحي، و6 محطات معالجة، 6و عمارات سكنية للأسر الأولى بالرعاية، و5 وحدات اجتماعية، فضلا عن إنشاء 33 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، و25 مركز شباب، و12 مجمع خدمات حكومية، و10 مكاتب بريد، و2 نقطة شرطة.

وتشمل هذه المشروعات كذلك تأهيل وتبطين ترع بطول 100 كم، ورصف طرق رئيسية وداخلية بطول 380 كم، وإنشاء 11 كوبري ري، وفقا للبيان.

وأوضح التقرير أن أهم المستهدفات التنموية بقطاع الاسكان وتطوير العشوائيات بمحافظة دمياط في خطة 2022-2023 تتمثل في توجيه نحو 436 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب، وتوجيه 15 مليون جنيه لتدعيم شبكات الكهرباء، ويبلغ عدد المشروعات التنموية في هذا القطاع 49 مشروعًا.

وفي قطاع التنمية المحلية تبلغ عدد المشروعات التنموية 63 مشروعًا، وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في قطاع التنمية المحلية في رصف طرق محلية بحوالي 105.3 مليون جنيه، وتوجيه 26,3 مليون جنيه لتدعيم شبكات الكهرباء بالمحافظة، بحسب التقرير.