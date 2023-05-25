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BBC

تنسيق مصري سوري لمد الحماية الاجتماعية لمواطني البلدين

03:59 م الخميس 25 مايو 2023
تنسيق مصري سوري لمد الحماية الاجتماعية لمواطني البلدين

جمال عوض

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كتبت- دينا خالد:

استقبل جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، لؤي عماد الدين وزير الشئون الإجتماعية والعمل السوري، والذي يزور مصر حاليا للمشاركة في فعاليات أعمال الدورة "49" لمؤتمر العمل العربي والمنعقدة في مصر، خلال الفترة من 22 وحتى 29 مايو الجاري.

واتفق الطرفان، على استمرار التنسيق لمد الحماية الاجتماعية لمواطني البلدين وتبادل الخبرات في مختلف مجالات العمل المشتركة خاصة في مجال التغطية التأمينية و مجالات الإستثمار المختلفة.

وأكد عوض، خلال اللقاء، على اهتمام القيادة السياسية بتطوير وإصلاح ملف التأمين الإجتماعي والمتابعة الدقيقة لهذا الملف كما استعرض التجربة المصرية في مجال التحول الرقمي مما ينعكس بالإيجاب على المواطن المصري وأصحاب المعاشات و المستحقين، بحسب بيان من الهيئة اليوم.

وأكد وزير العمل السوري، على ضرورة تبادل الخبرات بين الجانبين للاستفادة من التجربة المصرية الفريدة والتي بدأت تؤتي ثمارها وذلك من خلال إعداد برامج تدريبية مصرية في مجال التامين الإجتماعي وكيفية استثمار أموالها.

و أوضح عوض أن مصر ترحب بكافة أوجه و صور التعاون مع الشقيقة السورية في مجال التأمين الإجتماعي.

سوق مصراوى

جمال عوض تنسيق مصري سوري الحماية الاجتماعية لمواطني البلدين وزير الشئون الإجتماعية والعمل السوري لؤي عماد الدين

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