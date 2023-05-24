ارتفاع أسعار الحديد اليوم الأربعاء في الأسواق

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الأربعاء مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 39666 جنيها، بزيادة 310 جنيهات.

سعر طن حديد عز: 39382 جنيها، بزيادة 250 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2087 جنيها، بزيادة 30 جنيها.

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