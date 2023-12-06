نجيب ساويرس: استثماراتي في مصر تتجاوز مليار دولار

كتب- علاء حجاج:

قال المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، إن قيمة استثماراته في مصر تتجاوز مليار دولار.

جاء ذلك خلال مؤتمر شغلني بالقاهرة اليوم لإطلاق مركز توظيف "شغلني" في محافظة سوهاج بالشراكة مع برنامج أعمال مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبدعم من المهندس نجيب ساويرس.

ويشغل ساويرس منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة (ويملك حصة الأغلبية فيها)، والتي لها استثمارات في مجالات متنوعة، كما يرأس ابنه أنسي نجيب ساويرس مجلس إدارة شركة أوراسكوم المالية القابضة والمنقسمة عن شركة أوراسكوم للاستثمار.

كما يملك ساويرس استثمارات أخرى على رأسها شركة أورا للتطوير العقاري والتي لها عدد من المشروعات منها مشروعات زد العقارية.

ويعد نجيب ساويرس ثاني أغنى رجل في مصر، بحسب قائمة بلومبرج للمليارديرات، بثروة تبلغ نحو 6.11 مليار دولار، بزيادة 1.01 مليار دولار منذ بداية العام الجاري، وذلك بعد أخيه ناصف ساويرس الذي يملك ثروة تقدر بنحو 7.57 مليار دولار، وفقا لآخر تحديثات القائمة.