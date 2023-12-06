ساويرس: لن أقبل بمنصب محافظ.. واشتغلت ويتر وأنا عندي 16 سنة

كتب- علاء حجاج:

كشف المهندس نجيب ساويرس عن موقفه في حال عرض عليه منصب محافظ في مصر، وذلك خلال مؤتمر لشركة شغلني اليوم بالقاهرة.

وقال ساويرس، ردا على سؤال عن قبوله منصب محافظ في حال عرض عليه: "أبدا.. أنا لست دبلوماسيا ولا أناسب هذه الوظيفة".

وحول بداية مشواره في العمل، قال ساويرس: "كان عندي 16 سنة وأبويا وافق اشتغل خارج مصر وأعطاني 50 مارك وتذكرة طيران رايح جاي لألمانيا، وقولتله دي مش هتكفي.. قالي لو ملقتش شغل في أسبوع إرجع".

وتابع: "ملقتش شغل غير غسيل صحون.. وبدأت اشتري جرائد للبحث عن عمل ووجدت وظيفة ويتر وتقدمت ليها وعملت خلال 3 أشهر الإجازة في هذه الوظيفة براتب 3 أضعاف وظيفة غسيل الأطباق".

وأضاف نجيب ساويرس، أن قاعدة عريضة من الشباب يريد أن يعمل "لكنه بيتنك على العمل".

وأوضح أن الشباب يريد أن يعمل في وظائف بعينها، وهذا غير صحيح.

وأرجع ساويرس سبب هذه العقلية الخاطئة في التفكير إلى سببين: أولهما التعليم غير الجيد، والآخر يرجع إلى التربية، "حيث لا يدفع الأهل أبناءهم إلى العمل وتحمل المسؤولية، بل يمنحونهم ما يحتاجونه دون جهد، وهذا خطأ كبير".

جاء ذلك خلال مؤتمر شغلني بالقاهرة اليوم لإطلاق مركز توظيف "شغلني" في محافظة سوهاج بالشراكة مع برنامج أعمال مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبدعم من المهندس نجيب ساويرس.