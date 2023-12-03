ارتفاع أسعار الطماطم والبصل والخيار والفلفل بسوق العبور اليوم الأحد

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الطماطم، والبصل، والكوسة، والفاصوليا، والفلفل الحامي، والخيار البلدي والصوب، والليمون البلدي، والرومان في سوق الجملة بالعبور، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 4 جنيهات و7.5 جنيه، بارتفاع جنيه.

البطاطس بين 8 جنيهات و15 جنيها.

البصل بين 15 و20 جنيها، بارتفاع جنيه.

الكوسة بين 8 جنيهات و14 جنيها، بارتفاع جنيهين.

الفاصوليا بين 5 و8 جنيهات، بارتفاع 1.5 جنيه.

الباذنجان البلدي بين 3.5 و5.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 6 و9 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 4 و8 جنيهات، بارتفاع 1.5 جنيه.

الملوخية بين 7 و10 جنيهات.

الخيار الصوب بين 10 جنيهات و14 جنيها، بارتفاع 3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 9 جنيهات و11 جنيها، بارتفاع جنيه.

البامية بين 34 و40 جنيها.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 5.5 و7.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 5 و9 جنيهات، بارتفاع 1.5 جنيه

الجوافة بين 5 جنيهات و13 جنيها.

الرمان بين 12 و22 جنيها، بارتفاع جنيهين.