أخطرت السائقين.. أوبر ترفع أسعار خدماتها 10% بالقاهرة والإسكندرية

كتب- علاء حجاج:

أخطرت شركة أوبر مصر للنقل الذكي، السائقين بزيادة أسعار خدماتها بنسبة 10% وذلك في القاهرة والإسكندرية.

يأتي ذلك بعد أن قررت الحكومة رفع أسعار البنزين في ساعة مبكرة من صباح يوم الجمعة الماضي ليصل سعر لتر بنزين 80 إلى 10 جنيهات بزيادة 1.25 جنيه، وسعر لتر بنزين 92 إلى 11.5 جنيه بزيادة 1.25 جنيه، وسعر لتر بنزين 95 إلى 12.5 جنيه بزيادة جنيه.

ورفعت الحكومة كذلك سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعي المستخدم في تموين السيارات إلى 5.5 جنيه بدلا من 4.5 جنيه قبل الزيادة.

وقالت شركة أوبر للسائقين في رسالة: "نحن حريصون على تقديم أفضل تجربة للعملاء على منصتنا والمساعدة في تحسين فرص الربح للشركاء السائقين مع ضمان استمرار ملايين الركاب في التنقل حول المدن بدون ضغوط".

وأوضحت الشركة أنها راجعت أسعار منتجات أوبر داخل مدينتي القاهرة والإسكندرية خلال شهري أكتوبر ونوفمبر من العام الجاري بعد زيادة أسعار البنزين الأخيرة، قبل أن تقر نسبة الزيادة 10% في أسعار خدماتها، ولم توضح الشركة بعد تفاصيل الزيادة.