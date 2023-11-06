رغم الزيادة.. مصر الرابعة عربيا بين أرخص الدول في سعر البنزين

القاهرة- مصراوي:

رغم رفع أسعار البنزين منذ أيام قليلة، احتلت مصر المركز الرابع بقائمة أرخص الدول العربية من حيث أسعار البنزين، وذلك وفقا لبيانات موقع "جلوبال بترول برايسز" (globalpetrolprices).

كان قرار من المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، نشر في الوقائع المصرية في ساعة مبكرة صباح يوم الجمعة الماضي، كشف عن رفع الحكومة أسعار البنزين بقيمة بين جنيه و125 قرشاً للتر، لتصبح الأسعار 10 جنيهات لبنزين 80، و11.50 جنيه لبنزين 92، و12.50 جنيه لبنزين 95.

وأصدرت وزارة البترول بيانا بعدها بسويعات أرجعت قرار الزيادة إلى تقليل الفجوة السعرية بين تكلفة توفير البنزين وسعر بيعه في السوق المحلي، مشيرة إلى المتغيرات العالمية والإقليمية من الأحداث السياسية والمؤشرات الاقتصادية التى كان لها تأثير على زيادة الأسعار العالمية للمنتجات البترولية وأسعار خام برنت التي تخطت 90 دولارا للبرميل.

كما قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية الحكومية تثبيت سعر السولار عند 8.25 جنيه للتر رغم زيادة الفجوة السعرية بين تكلفة توفيره وسعر بيعه في السوق المحلي، وذلك حرصاً على الصالح العام، لما له من تأثير على وسائل نقل الركاب والبضائع، بحسب بيان الوزارة.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار البنزين 95 معدلة بالجنيه المصري، لكل لتر في 16 دولة عربية تضمنتها قائمة موقع "globalpetrolprices" بحسب آخر تحديث لها، (مع تعديل سعر اللتر في مصر من جانبنا بعد الزيادة الأخيرة).

بينما خرجت 6 بلدان عربية من القائمة تشمل اليمن، وموريتانيا، والصومال، وجزر القمر، وجيبوتي، وفلسطين.

الترتيب من الأقل للأعلى:

1- ليبيا: 0.95 جنيه

2- الجزائر: 10.46 جنيه.

3- الكويت: 10.50 جنيه.

4- مصر: 12.50 جنيه.

5- البحرين: 16.40 جنيه.

6- العراق: 17.70 جنيه.

7- قطر: 17.83 جنيه.

8- عمان: 19.20 جنيه.

9- السعودية: 19.20 جنيه.

10- الإمارات: 24.58 جنيه.

11- تونس: 24.58 جنيه.

12- لبنان: 24.89 جنيه.

13- السودان: 32.85 جنيه.

14- المغرب: 46.60 جنيه.

15- الأردن: 50.78 جنيه.

16- سوريا: 52.79 جنيه.