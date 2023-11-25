معيط: حولنا أكثر من 768 مليار جنيه لهيئة التأمينات خلال 52 شهرًا

كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الخزانة العامة للدولة حولت أكثر من 768 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال 52 شهرًا، منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي في سبتمبر 2019، لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن.

وأضاف الوزير، في بيان من وزارة المالية اليوم السبت، أن هذه التحويلات جاءت في ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم منظومة التأمينات والمعاشات، وفض التشابكات المالية مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

وذكر أن ذلك يأتي بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاه دعم منظومة المعاشات.

وأوضح الوزير أنه رغم كل التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية، ستدعم الخزانة منظومة المعاشات بمبلغ 202 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، مؤكدا الاستمرار في تحويل المبالغ المالية المقررة بقانون التأمينات الاجتماعية لدعم المعاشات.

وأشار إلى أنه بحلول عام 2050، ستصل قيمة المبالغ المحولة من الخزانة العامة للدولة للهيئة القومية للتأمينات إلى 46 تريليونًا و478.9 مليار جنيه.

وأكد الوزير أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بأصحاب المعاشات تقديرًا لجهودهم المثمرة خلال مسيرتهم الوظيفية التي تمتد لنحو 40 عامًا، لافتًا إلى أن العامين الماضيين شهدا زيادات للمعاشات منذ أبريل 2022 وحتى الآن.

وأوضح أن ذلك جاء على نحو يُسهم في تخفيف الأعباء عن كاهلهم، وتقليل حدة الآثار التضخمية الناتجة عن التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة التى تتشابك فيها تداعيات جائحة كورونا، مع تبعات التوترات الجيوسياسية.