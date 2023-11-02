قبل اجتماع المركزي المصري.. سعر الذهب اليوم الخميس يهبط مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الخميس في مصر مع بداية التعاملات، وتراجع الجرام 15 جنيها، مقارنة بمستواه بتعاملات مساء أمس الأربعاء.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم لحسم أسعار الفائدة.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1697 جنيها للجرام.

وتراجع الذهب عيار 18 نحو 2181 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 2545 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2909 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 20360 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1988 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الخميس، بزيادة 5.4 دولار، بنسبة 0.28% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب