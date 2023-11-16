سعر الذهب اليوم الخميس يتراجع 35 جنيهًا مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الخميس في مصر مع بداية التعاملات، وتراجع الجرام 35 جنيها، مقارنة بمستواه خلال تعاملات أمس.

كان سعر جرام الذهب صعد 55 جنيها خلال تعاملات أمس.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1790 جنيها للجرام.

ووصل الذهب عيار 18 إلى 2301 جنيه للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 2685 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 3069 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 21480 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

صعد سعر الذهب عالميا إلى نحو 1966 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الخميس، بنسبة زيادة 0.31%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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