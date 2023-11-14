كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر مع بداية التعاملات، مقارنة بمستواه بحلول تعاملات مساء أمس.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 1753 جنيها للجرام.

ووصل الذهب عيار 18 إلى 2254 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 2630 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 3006 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 21040 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

هبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 1946 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة تراجع 0.06%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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