إعلان

BBC

البورصة ترتفع في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

10:25 ص الأربعاء 01 نوفمبر 2023

البورصة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.7% إلى مستوى 22709 نقاط، مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.63%، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.63%.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 3.78% إلى مستوى 22551 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، ثالث جلسات الأسبوع.

سوق مصراوى

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
متوسط أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء (موقع رسمي)
محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market