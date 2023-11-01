البورصة ترتفع في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.7% إلى مستوى 22709 نقاط، مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.63%، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.63%.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 3.78% إلى مستوى 22551 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، ثالث جلسات الأسبوع.