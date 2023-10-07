سعر الذهب اليوم السبت في مصر يرتفع مع بداية التعاملات

كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر الذهب اليوم السبت في مصر، في بداية التعاملات، وزاد الجرام بنحو 8 جنيهات، مقارنة بمستواه أمس.

أسعار الذهب اليوم

زادت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1440 جنيها للجرام.

وارتفع الذهب عيار 18 إلى 1851 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 2160 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 2469 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

زاد سعر الجنيه الذهب إلى 17280 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم وغدا عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومنها بورصات السلع والمعادن.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1833 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بنهاية تعاملات أمس الجمعة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، بزيادة 12.71 دولار بنسبة 0.7% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات جلسة الخميس الماضي.

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