صعود طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الأربعاء
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بشكل طفيف بنسبة 0.09% إلى مستوى 19723 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء.
وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.08%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.13%.
كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 0.98% إلى مستوى 19706 نقاط، مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء.
سوق مصراوى
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