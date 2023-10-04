صعود طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بشكل طفيف بنسبة 0.09% إلى مستوى 19723 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.08%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.13%.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 0.98% إلى مستوى 19706 نقاط، مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء.