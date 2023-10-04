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صعود طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

10:33 ص الأربعاء 04 أكتوبر 2023

البورصة

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بشكل طفيف بنسبة 0.09% إلى مستوى 19723 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.08%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.13%.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 0.98% إلى مستوى 19706 نقاط، مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء.

سوق مصراوى

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70

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