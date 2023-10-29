بشرى سارة.. صرف 600 جنيه إضافية مع معاشات شهر نوفمبر

كتبت- دينا خالد:

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات شهر نوفمبر، يوم الأربعاء المقبل، الموافق الأول من نوفمبر، وذلك بالزيادة الجديدة التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال مصدر مطلع، بالهيئة القومية للتأمين، إنه سيتم صرف معاش شهر نوفمبر متضمنا الزيادة الجديدة بقيمة 300 جنيه شهريا، وذلك بأثر رجعي عن شهر أكتوبر، أي أن قيمة الزيادة المصروفة ستصل إلى 600 جنيه لكل مستفيد وذلك عن معاشي شهري أكتوبر ونوفمبر.

ويتم الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية أو من خلال المحافظ الإلكترونية.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بزيادة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بمبلغ 300 جنيه اعتباراً من أول أكتوبر.

وقال جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في بيان سابق، إن الهيئة نسقت مع وزارة المالية لإعداد مقترح مشروع القانون لحزمة الحماية الاجتماعية والذي وافق عليه مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة الأربعاء الموافق 20 سبتمبر 2023 وتمت إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب لاعتماده.

وأشار عوض إلى أن تكلفة المنحة الاستثنائية تبلغ 32 مليار جنيه سنوياً، ويستفيد منها ما يقارب من 11 مليون صاحب معاش ومستفيد.

وبلغت قيمة المعاشات المنصرفة في العام المالي المنتهي 2022-2023 مبلغ 340 مليار جنيه، بينما كانت 86.5 مليار في العام المالي 2013-2014، بحسب عوض.

وأشار عوض إلى أن آخر زيادة للمعاشات كانت منذ 6 أشهر و تحديداً في 1 أبريل 2023 بنسبة 15% من إجمالي المعاش بحد أدنى 170 جنيها، وحد أقصى 1635 جنيها، وبتكلفة سنوية 55 مليار جنيه.