كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر، مع بداية التعاملات، مقارنة بمستواه في تعاملات مساء أمس.

كان سعر جرام الذهب تراجع خلال تعاملات أمس بقيمة 35 جنيها مقارنة بمستواه مساء أمس الأول، وذلك بعد ارتفاعات كبيرة في الأيام السابقة.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 1550 جنيها للجرام.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 1993 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 21 عند 2325 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2657 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 18600 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

انخفض سعر الذهب عالميا إلى نحو 1918 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، بتراجع 2.2 دولار بنسبة 0.12% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات جلسة أمس.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب