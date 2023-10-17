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البورصة تواصل قفزتها في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

10:32 ص الثلاثاء 17 أكتوبر 2023

البورصة

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 2.1% إلى مستوى 21474 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.46%، وارتفعت نسبة المؤشر الأوسع نطاقاً EGX100 إلى 1.14%.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 3.48% إلى مستوى 21032 نقطة، بنهاية تعاملات أمس الاثنين، ثاني جلسات الأسبوع، وهو أعلى مستوى في نهاية الجلسة على الإطلاق، وذلك بعد أن تراجع قليلا من أعلى مستوى سجله خلال الجلسة عند 21254 نقطة.

سوق مصراوى

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70

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