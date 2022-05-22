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كوكاكولا ترفع سعر العبوة الزجاج 75 قرشًا بداية من يونيو

01:41 م الأحد 22 مايو 2022
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كتبت- دينا خالد:

قال حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية في الاتحاد العام للغرف التجارية، لمصراوي، إن شركة كوكاكولا للمياه الغازية تعتزم رفع أسعار العبوة الزجاج سعة 330 ملي التي لا ترد بنحو 75 قرشاً بداية من شهر يونيو المقبل.

وستزيد الشركة سعر الزجاجة 330 ملي إلى 5.75 جنيه، بزيادة قدرها 75 قرشاً، كما سترفع سعر شويبس زجاج سعة 250 ملي بنفس قيمة الزيادة ليصل سعرها إلى 5.75 جنيه بداية من يونيو المقبل، بحسب خطاب موجه من الشركة للتجار.

وأرجع المنوفي زيادة الأسعار إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، مما دفع بعض الشركات إلى رفع أسعار بعض منتجاتها.

وكانت شركتا يبسي وكوكاكولا رفعا أسعار عبوات اللتر بقيمة 75 قرشاً مع بداية من شهر مايو الماضي، كما رفعت أمستيل كانز، وبيريل كانز، وفيروز كانز، وفيروز جيب بقيمة 75 قرشا أيضًا.

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