هشام توفيق: الانتهاء من إنشاء مصنع الغزل الجديد بالمحلة بحلول ديسمبر

كتبت – شيماء حفظي:

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إنه من المتوقع الانتهاء من الأعمال الإنشائية لمشروع مصنع الغزل في شركة غزل المحلة بنهاية العام الجاري بين شهري نوفمبر وديسمبر.

وأوضح الوزير لمصراوي، أنه يتوقع الانتهاء من المشروعات الإنشائية في خطة تطوير شركات القابضة للغزل والنسيج بحلول سبتمبر 2023، مضيفًا :"لدينا 65 مشروع إنشائي يبدأ الانتهاء منهم في سبتمبر المقبل، فيه حاجات تخلص في سبتمبر 2023".

ومصنع غزل (1) الجديد بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى – تحت التأسيس- يعد أكبر مصنع في العالم لإنتاج الغزول بطاقة تقدر بنحو 30 طن غزل / يوم.

ويقام المصنع الجديد على مساحة 62.5 ألف متر بشركة غزل المحلة حيث يستوعب 182 ألف مردن غزل، ومن المقرر بدء الإنتاج في الربع الثاني من عام 2022، بتكلفة نحو 780 مليون جنيه بخلاف قيمة الماكينات.

وأضاف الوزير، أن الانتهاء من الاعمال الإنشائية سيكون متوازنا مع توريد المعدات الجديدة للمصانع، مشيرا إلى أنه تم فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد المعدات، وجاري التباحث مع الشركات لتسريع الإجراءات.

"لدينا اجتماع غدا مع شركة ساتشي لتسريع الإجراءات تميهدا لبدء توريد المعدات خلال الشهور المقبلة"، حسب الوزير.

وتعاقدت وزارة قطاع الأعمال العام، على توريد معدات جديدة لشركات الغزل والنسيج، من شركات عالمية (ألمانية وسويسرية وإيطالية) ضمن خطة تطوير القطاع.

وتواجه شركات الغزل والنسيج، تحديات كثيرة تتعلق بخسائرها المتراكمة، وتوفير سيولة التطوير، وتمكنت مؤخرا من التوصل لاتفاق مع وزارتي البترول والكهرباء وبنك الاستثمار القومي لسداد مديونيات تاريخية.