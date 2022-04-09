انخفاض الملوخية وارتفاع الكوسة.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق الجملة

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار الباذنجان البلدي والفلفل الرومي والفلفل الحامي والملوخية والخيار وفي المقابل ارتفعت أسعار البصل والكوسة، خلال تعاملات اليوم السبت مقارنة بأسعار أمس الجمعة.

واستقرت أسعار عدد كبير من أصناف الخضروات والفاكهة، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا وفقا للموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 9 جنيهات و12 جنيها.

البطاطس بين 2.5 و4.5 جنيه.

البصل بين جنيه و2.25 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

الكوسة بين 3 و5 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفاصوليا بين 5 و9 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 5 و7.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 10 جنيهات و12 جنيها، بتراجع 6 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 9 جنيهات و15 جنيها، بتراجع 5 جنيهات.

الملوخية بين 5 جنيهات و 7.5 جنيه، بتراجع جنيهين.

الخيار الصوب بين 5 و8 جنيهات، بتراجع جنيه.

الخيار البلدي بين 5 و8 جنيهات، بتراجع جنيه.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 4 و7 جنيهات.

اليوسفي بين 4 و7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و14 جنيها.

الكانتلوب بين 4 و8 جنيهات.

الفراولة بين 5 و8 جنيهات.

الموز البلدي بين 5 و8 جنيهات.