عيار 24 فوق ألف جنيه.. سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر ببداية التعاملات

كتبت – شيماء حفظي:

استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة، مع بداية التعاملات في مصر، عند مستويات أمس، بعدما صعدت خلال تعاملات الخميس 3 جنيهات للجرام.

أسعار الذهب اليوم

بلغت أسعار الذهب عيار 14 نحو 656 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 843 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 984 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 1125 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب 7872 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

ارتفع سعر الذهب عالميًا خلال تعاملات جلسة أمس الخميس، إلى نحو 1929 دولارا للأوقية، بزيادة قدرها 0.20%، فقا لبيانات وكالة بلومبرج، في الساعة 3:11 عصرًا بتوقيت القاهرة.

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