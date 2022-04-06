مبيعات الأجانب تهبط بالبورصة في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.29% إلى مستوى 11374 نقطة، في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مدفوعًا بميبعات المستثمرين الأجانب.

وتراجع مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 0.22%، كما هبط مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.2%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 91.1 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 87.6 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 3.5 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 1.29% إلى مستوى 11469 نقطة، في نهاية تعاملات أمس الثلاثاء.