سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر يصعد مع منتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

صعد سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر مع منتصف التعاملات، وزاد الجرام جنيهين، مقارنة بمستواه في الصباح، على الرغم من تراجع المعدن عالميًا، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وكان سعر جرام الذهب هبط جنيهين في بداية تعاملات اليوم، ثم عاود الارتفاع مرة أخرى في منتصف التعاملات.

ووفقا لقول ناجي فرج رئيس اللجنة الاقتصادية بشعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، في وقت سابق لمصراوي، فإن مبيعات محلات الذهب شهدت ارتفاعا خلال الفترة الماضية، نتيجة زيادة الإقبال على الشراء الذهب سواء مشغولات ذهبية أو سبائك لاتخاذ المستهلكين المعدن الأصفر كملاذًا آمنًا.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 650 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 836 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 975 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 1114 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 7800 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

هبط سعر الذهب عالميًا خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إلى نحو 1929 دولارا للأوقية، بتراجع قدره 0.16%، فقا لبيانات وكالة بلومبرج، في الساعة 12:25 ظهرًا بتوقيت القاهرة.

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