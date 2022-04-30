جيف بيزوس يخسر 20.5 مليار دولار في يوم بسبب تراجع سهم أمازون

كتب-علاء حجاج:

حققت أسهم شركة أمازون أكبر هبوط لها منذ العام 2014 أمس الجمعة، بينما خسر مالكها جيف بيزوس، حوالي 20.5 مليار دولار من صافي ثروته، بحسب بيانات مؤشر بلومبرج للأثرياء.

وهبطت قيمة سهم أمازون أكثر من 13%، بعد رد فعل المستثمرين على أضعف نمو تحققه الشركة خلال عقدين، إضافة إلى أنه كانت هناك تحذيرات من أن الشركة ربما تعاني من مزيد من التباطؤ في النمو، ووفقا لصحيفة التلغراف البريطانية.

وتشير بيانات مؤشر بلومبرج للأثرياء أن بيزوس خسر 20.5 مليار دولار في يوم بعد تراجع أسهم أمازون، لتبلغ ثروته 148 مليار دولار.

ورغم خسارة بيزوس إلا أنه حافظ على مركزه الثاني في قائمة أثرياء العالم لبلومبرج.

ويملك بيزوس 9.8% من أسهم شركة أمازون، وتشكل حصته الغالبية العظمى من صافي ثروته.

وكانت شركة أمازون أعلنت مساء الخميس أن الإيرادات قفزت بنسبة 7% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وهو النمو الأكثر تباطؤا منذ أكتوبر 2001.

كما سجلت الشركة أول خسارة فصلية لها منذ عام 2015 حيث خفضت قيمتها بمليارات الدولارات من حصتها في شركة "ريفيان" لصناعة السيارات الكهربائية.

كما تضررت الأرباح جراء ارتفاع التضخم في الأجور وأسعار الوقود وتكاليف الشحن.