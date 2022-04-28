سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع خلال التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

واصل سعر الذهب اليوم الخميس في مصر ارتفاعه خلال التعاملات، وزاد الجرام 3 جنيهات مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، مع ارتفاع المعدن عالميًا، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وكان سعر جرام الذهب زاد 6 جنيهات مع منتصف التعاملات، ليواصل ارتفاعه وتصبح قيمة الزيادة في الجرام حتى الآن 9 جنيهات مقارنة ببداية التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 730 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 939 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 1095 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 1251 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

زاد سعر الجنيه الذهب إلى 8760 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

ارتفع سعر الذهب عالميًا خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، إلى نحو 1886 دولارا للأوقية، بزيادة قدرها 0.02%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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