"الجارحي للحديد والصلب" تستحوذ على "الوطنية للزجاج"

كتبت- شيرين صلاح:

أعلنت مجموعة الجارحي للحديد والصلب عن الاستحواذ على شركة الوطنية للزجاج والبلور التابعة لمصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر.

وبحسب بيان المجموعة اليوم الأحد، أظهرت نتائج الاستحواذ على استجابة 13.3 مليون سهم في الوطنية للزجاج والبلور إلى عرض شركة الوحدة للتنمية الصناعية التابعة لمجموعة الجارحي بسعر 2.25 جنيه للسهم.

وكانت شركة الوحدة للتنمية الصناعية التابعة لمجموعة الجارحي رفعت السعر الذي تقدمت به في مطلع مارس 2022 والبالغ 1.35 جنيها للسهم، ليصل إلى 2.25 جنيه في 6 أبريل بعد دخول شركة قنديل للزجاج بعرض أعلى، وفقا للبيان.

ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على رفع سعر العرضين ومد فترة سريانهما أمام حملة الأسهم لمدة عشرة أيام إضافية انتهت في يوم (20 أبريل)، حيث تسمح قوانين سوق المال المصري للشركات المتقدمة للاستحواذ على أخرى، بتقديم عرض شراء بسعر أعلى، ما لم تمر 5 أيام عمل على آخر عرض منافس لها، وهو ما قامت به مجموعة الجارحي فى اللحظات الأخيرة.

وتعهد مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر لصغار المساهمين في شركة الوطنية للزجاج والبلور بضمان فارق السعر عن العرض المنافس في السوق الحرة (15 قرش للسهم) فى حالة الاستجابة لعرض مجموعة الجارحى، حيث يبلغ سعر العرض المقدم من شركة الوحدة للتنمية الصناعية 2.25 جنيه للسهم، وينافسها شركة قنديل للزجاج بسعر 2.40 جنيه للسهم بفارق 15 قرش للسهم وفقاً لآخر عروض منشورة على شاشة التداول بالبورصة، حيث تسمح عروض الشراء الإجباري المستحدثة في قانون سوق رأس المال لحماية حقوق المساهمين وحملة الأوراق المالية الآخرى بحيث يتم تمكينهم من حرية الاختيار بين البقاء فى الشركة أو بيع الأوراق المالية التى يملكونها لمن يرغب فى الاستحواذ حتى لا يكونوا مجبرين على الرضوخ لقرارات الطرف المستحوذ.

وتعهد محمد الجارحي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بعدم الاستغناء عن العمالة في الشركة الوطنية للزجاج والبلور، خلال السنة الأولى على الأقل، والحفاظ على حقوق العاملين وكل مزاياهم، وكذلك عدم وجود نية في بيع الأسهم المستحوذ عليها، خلال السنة الأولى من تاريخ الشراء، بجانب عدم وجود نية لاندماج الشركة المستهدفة بالعرض في شركات أخرى.

وأشار إلى تعهد شركة الوحدة للتنمية الصناعية بشراء جميع الأسهم التي لم تستجب لعرض الشراء الماثل المشار إليه خلال 3 أشهر من تاريخ تنفيذه، وذلك فور إخطار أي مساهم يرغب في بيع أسهمه.