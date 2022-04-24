الإحصاء: ربع مليون نسمة زيادة في عدد سكان مصر خلال 61 يومًا

أظهرت الساعة السكانية الموجودة أعلى مبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد عن وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 103 ملايين و250 ألف نسمة بزيادة قدرها 250 ألف نسمة خلال 61 يومًا.

وكان عدد سكان مصر 103 مليون نسمة بالداخل في 22 فبراير من العام الجاري.

وتصدرت محافظة القاهرة قائمة أعلى عشر محافظات من حيث عدد السكان، حيث بلغ عدد سكانها 10.1 مليون نسمة، وجاءت الجيزة في المرتبة الثانية 9.4 مليون نسمة، ثم الشرقية 7.8 مليون نسمة، ثم الدقهلية 7 ملايين نسمة، ثم البحيرة 6.8 مليون نسمة، ثم المنيا 6.2 مليون نسمة، ثم القليوبية 6 مليون نسمة، ثم سوهاج 5.6 مليون نسمة، ثم الإسكندرية 5.5 مليون نسمة، وأخيرًا الغربية 5.4 مليون نسمة.

وبلغ عدد سكان محافظة أسيوط 4.9 مليون نسمة، والمنوفية 4.7 مليون نسمة، والفيوم 4 مليون نسمة، وكفر الشيخ 3.7 مليون نسمة، وقنا 3.5 مليون نسمة، وبني سويف 3.5 مليون نسمة، وأسوان 1.6 مليون نسمة، ودمياط 1.6 مليون نسمة، والإسماعيلية 1.4 مليون نسمة، والأقصر 1.4 مليون نسمة، وبورسعيد 785 ألف نسمة، والسويس 781.3 ألف نسمة، ومطروح 525.4 ألف نسمة، وشمال سيناء 450.5 ألف نسمة، والبحر الأحمر 395.5 ألف نسمة، والوادي الجديد 261.8 ألف نسمة، وجنوب سيناء 113 ألف نسمة.

وأظهرت بيانات الجهاز أن عدد سكان مصر بالداخل الآن، والذي سجل صباح اليوم 103 مليون و250 ألف نسمة يساوي عدد سكان المتوقع لـ 15 دولة أوروبية عام 2050.

وهذه الدولي هي ( بلجيكا 12.4 مليون نسمة، والسويد 11,9 مليون نسمة، والتشيك 10,8 مليون نسمة، وسويسرا 10.3 مليون نسمة، والنمسا 9.7 مليون نسمة، والمجر 9,3 مليون نسمة، واليونان 9 مليون نسمة، والدنمارك 6,4 مليون نسمة، والنرويج 6.3 مليون نسمة، وبلغاريا 5.8 مليون نسمة، وفنلندا 5,4 مليون نسمة، وكرواتيا 3,4 مليون نسمة، وإستونيا 1.3 مليون نسمة، ولوكسمبرج 0,8 مليون نسمة، وأيسلندا 0,4 مليون نسمة)..

وعلى الصعيد العربي يساوي عدد سكان مصر الآن عدد سكان المتوقع لـ 14 دولة عربية في عام 2050، وهم ( جنوب السودان 20 مليون نسمة، والأردن 13.9 مليون نسمة، وتونس 12,7 مليون نسمة، والإمارات 10.3 مليون نسمة، وليبيا 9.6 مليون نسمة، وموريتانيا 9 مليون نسمة، وفلسطين 8.7 مليون نسمة، ولبنان 6.5 مليون نسمة، وعمان 6.4 مليون نسمة، والكويت 5.9 مليون نسمة، وقطر 3.8 مليون نسمة، والبحرين 2 مليون نسمة، وجزر القمر 1.5 مليون نسمة، وجيبوتي 1.3 مليون نسمة).