هبوط حاد في سعر الذهب اليوم والجرام يتراجع 15 جنيها مرة واحدة

كتبت – شيماء حفظي:

هوى سعر الذهب اليوم في مصر 15 جنيها للجرام، بحلول منتصف التعاملات مقارنة بأسعار الصباح.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 بحلول منتصف التعاملات 1070 جنيها مقابل 1085 جنيها بالصباح.

وكان سعر الذهب افتتح تعاملات اليوم على تراجع 5 جنيهات، ليكون إجمالي تراجع الذهب خلال اليوم حتى الآن 20 جنيها.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 713 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 917 جنيهًا للجرام

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 1070 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 1223 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 8560 جنيهًا، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

وانخفضت أسعار الذهب عالميا وهبط 1% يوم الخميس، مع زيادة العائد على سندات الخزانة الأميركية نحو أعلى مستوى منذ عام 2018. وتعزز شهية المخاطرة، فيما يتوقع المستثمرون تشديدًا من الفدرالي الأميركي للسياسة النقدية.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% لتبلغ عند التسوية 1948.20 دولار للأوقية.

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