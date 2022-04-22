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انخفاض في سعر الذهب اليوم الجمعة مع بداية التعاملات

08:46 ص الجمعة 22 أبريل 2022
انخفاض في سعر الذهب اليوم الجمعة مع بداية التعاملات

أسعار الذهب

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كتبت – شيماء حفظي:

تراجع سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر، مع بداية التعاملات، وخسر الجرام 5 جنيهات، مقارنة بأسعار أمس.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 722 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 930 جنيهًا للجرام

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 1085 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 1241 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 8680 جنيهًا، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

انخفض سعر الذهب عالميًا خلال تعاملات جلسة يوم الخميس، إلى نحو 1946 دولارا للأوقية، بتراجع قدره 0.59%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

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