مبيعات محلية وأجنبية تهبط بالبورصة 1.71% في نهاية تعاملات الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.71% إلى مستوى 10444 نقطة، في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مدفوعًا بمبيعات المستثمرين الأجانب والمصريين.

وصعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة بنسبة 1.21%، وارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.56%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 13.6 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 7.8 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 21.4 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنسبة 0.91% إلى مستوى 10626 نقطة، في نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، مدفوعة بمبيعات العرب والأجانب