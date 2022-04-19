صندوق النقد: حرب أوكرانيا تسببت في صدمة لاقتصاد مصر

كتبت-ياسمين سليم:

قالت بيتيا كوفا بروكس، نائب مدير قسم البحوث الاقتصادية بصندوق النقد الدولي، إن حرب أوكرانيا مثلت نكسة وصدمة للاقتصاد المصري، وإن كان هذا لا يظهر بشكل واضح في الأرقام.

وأضافت في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، للإعلان عن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، أن الصندوق رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في العام المالي الجاري بسبب قوة الاقتصاد المصري قبل الحرب.

ورفع الصندوق اليوم توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في العام المالي الجاري بنسبة 0.3% إلى 5.9% مقارنة بـ 5.6% كان يتوقعها في تقرير له يناير الماضي.

وكان الصندوق رفع توقعاته لاقتصاد مصر في تحديث أتاحه في يناير الماضي بنسبة 0.4% إلى 5.6% مقارنة بتقرير أصدره في أكتوبر الماضي.

وقالت بروكس إن الصندوق خفض توقعاته لنمو اقتصاد مصر في العام المالي المقبل إلى 5%.

وأوضحت أن حرب أوكرانيا أثرت على التدفقات الخارجية لرؤوس الأموال، وشاهدنا رد فعل سريع من السلطات المصرية برفع سعر الفائدة والسماح بتخفيض قيمة العملة، وسحب بعض من الاحتياطات النقدية.

وقالت إن الحرب تسببت في ارتفاع أسعار الغذاء والسلع بشكل عام في مصر، نظرًا لأن مصر أكبر مستورد للقمح في العالم.

وبحسب بروكس فإن مصر طلبت دعمًا من الصندوق، وفريق من الصندوق منخرط حاليًا في حديث مع السلطات المصرية للوصول لأفضل طريقة لدعم مصر.

والشهر الماضي أعلن صندوق النقد الدولي أن مصر طلبت دعمًا لتنفيذ برنامجها الاقتصادي الشامل.

بدأت مصر منذ نحو ست سنوات التعاون مع صندوق النقد الدولي، وحصلت على قرض بنحو 12 مليار دولار في 2016 ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.

ثم في العام قبل الماضي، ونتيجة لتداعيات أزمة كورونا، حصلت على قرض بآلية التمويل السريع بقيمة 2.77 مليار دولار.

ثم حصلت مصر على قرض آخر ضمن برنامج الاستعداد الائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار.

وبخلاف هذه القروض حصلت مصر في أغسطس الماضي على دعم بقيمة 2.8 مليار دولار من مخصصات السحب الخاصة التي وزعها الصندوق على الدول الأعضاء من أجل مواجهة تداعيات كورونا، والتي تسهم في دعم الاحتياطات الدولية في البنك المركزي.