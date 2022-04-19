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المشاط: توجيهات رئاسية بترويج المشروعات التنموية على المنصات الدولية

01:03 م الثلاثاء 19 أبريل 2022
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كتب- مصطفى عيد:

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن هناك توجيهات رئاسية من الرئيس السيسي، بترويج المشروعات التنموية في مصر المقامة بالشراكة مع مؤسسات التمويل التنموي على المنصات الدولية.

وأضافت الوزيرة، خلال حفل إطلاق الشراكة الإعلامية بين وزارة التعاون الدولي وشبكة سي إن إن، اليوم الثلاثاء، أن من بين هذه المشروعات مشروعات الطاقة المتجددة وإدارة المياه والمدارس النموذجية للفتيات وغيرها من المشروعات.

وذكرت أنه يتم العمل على استخدام الأدوات والقنوات الحديثة لوصول قصة مصر التنموية لأكبر قدر ممكن من الجمهور، وتأكيد حرص الحكومة المصرية فعلى تحقيق التنمية المستدامة.

وأوضحت أن حفل إطلاق الشراكة اليوم مع سي إن إن، هو احتفال بتوثيق المجهود الكبير الذي تقوم به الوزارات المختلفة لتحسين الاقتصاد ليكون أخضرا وشاملا ومستواها.

وأشارت الوزيرة إلى أن الدولة المصرية بجميع أطرافها من حكومة وقطاع خاص ومجتمع مدني وغيرهم تعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ استراتيجية مصر 2030 بالشراكة مع شركاء التنمية الدوليين.

وتصل المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي حاليا مع شركاء التنمية إلى 26 مليار دولار بحسب الوزيرة.

وقالت إن هناك توجيهات من الرئيس بنقل الخبرات المصرية في التجارب التنموية لدول أخرى في أفريقيا وآسيا في إطار تعاون جنوب جنوب.

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