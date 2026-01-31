إعلان

20جنيهًا لكيلو الليمون.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- ميريت نادي:

10:31 ص 31/01/2026

أسعار الخضروات والفاكهة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم السبت 31-1-2026، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 5 جنيهات و12 جنيهًا.

البطاطس تتراوح بين 5 جنيهات و11 جنيهًا.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 و9 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 4 جنيهات و11 جنيهًا.

الكوسة تتراوح بين 13 و17 جنيهًا.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 12 و15 جنيهًا.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 14 و18 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 13 و17 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 14 و17 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 14 و17 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 8 جنيهات و16 جنيهًا.

برتقال بلدي يتراوح بين 8 جنيهات و13 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 16 و20 جنيهًا.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الخضروات والفاكهة أسعار الفاكهة أسعار الخضروات سوق العبور لتجارة الجملة سعر كيلو الليمون

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مصر ترحب بالإعلان عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الحكومة السورية
شئون عربية و دولية

مصر ترحب بالإعلان عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الحكومة السورية
في ذكرى رحيله.. "دولة التلاوة" يحتفي بالشيخ راغب مصطفى غلوش
أخبار مصر

في ذكرى رحيله.. "دولة التلاوة" يحتفي بالشيخ راغب مصطفى غلوش
هبوط جديد في سعر الذهب اليوم في مصر مع بداية تعاملات السبت
اقتصاد

هبوط جديد في سعر الذهب اليوم في مصر مع بداية تعاملات السبت

أرخص أسعار برامج عمرة رمضان 2026.. تبدأ من 30 ألف جنيه
أخبار مصر

أرخص أسعار برامج عمرة رمضان 2026.. تبدأ من 30 ألف جنيه
أسعار الهواتف ارتفعت 20%.. ياسمين عز: قرار إلغاء الإعفاء قدم المواطن على
أخبار مصر

أسعار الهواتف ارتفعت 20%.. ياسمين عز: قرار إلغاء الإعفاء قدم المواطن على

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ارتفاعات قياسية وهبوط مفاجئ.. كيف تحركت أسعار الذهب خلال الأسبوع؟
ارتفاعات قياسية وهبوط مفاجئ.. كيف تحركت أسعار الذهب خلال الأسبوع؟