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الطماطم تواصل التراجع.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

10:09 ص الإثنين 18 أبريل 2022
الطماطم تواصل التراجع.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

سوق خضار

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كتبت- شيرين صلاح:
ارتفعت أسعار الخيار الصوب، والملوخية، والفلفل الرومي البلدي، والجوافة، والكانتلوب بين جنيه و3.5 جنيه، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.
وتراجعت أسعار الطماطم، والبصل، والباذنجان البلدي، والفلفل الحامي البلدي بين 25 قرشا وجنيه، وفقا لسوق العبور.
ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا وفقا للموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 5 و8 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.
البطاطس بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.
البصل بين 1 و2 جنيه، بتراجع 25 قرشا.
الكوسة بين 2.5 و4.5 جنيه.
الفاصوليا بين 3.5 و6.5 جنيه.
الجزر بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.
الباذنجان البلدي بين 3 و7 جنيهات، بتراجع جنيه.
الفلفل الرومي البلدي بين 5 جنيهات و7.5 جنيه، بزيادة 2.5 جنيه.
الفلفل الحامي البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها، بتراجع جنيه.
الملوخية بين 6 و7 جنيهات، بزيادة جنيه.
الخيار الصوب بين 5 و7 جنيهات، بزيادة جنيه.
الخيار البلدي بين 4 و6 جنيهات.

أسعار الفاكهة

الليمون البلدي بين 5 و10 جنيهات.
الجوافة بين 4 جنيهات و11 جنيها، بزيادة جنيهين.
الكانتلوب بين 6 جنيهات و13 جنيها، بزيادة 3 جنيهات.
الفراولة بين 4 و6 جنيهات.
الموز البلدي بين 5 و8 جنيهات.
خوخ بلدي عريشي بين 10 جنيهات و20 جنيها.
بطيخ ( 4 – 6 كيلو) بين 16 و24 جنيها.

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