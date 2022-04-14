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أسعار السمك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم الخميس

09:54 ص الخميس 14 أبريل 2022
أسعار السمك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم الخميس

أسعار الأسماك

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كتبت- شيرين صلاح:
استقرت أسعار عدد من أصناف السمك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس أسعار أمس.
واستقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 65 و75 جنيها.
وسجل سعر كيلو البوري بين 70 و77 جنيها.
وبلغ سعر كيلو الجمبري بين 90 جنيها و200 جنيه.
واستقر سعر كيلو السمك البلطي، ليتراوح بين 39 و41 جنيها.
وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 30 و120 جنيها.
واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات.
وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.

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