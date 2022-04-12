ليس من بينها الدولار.. أسباب ارتفاع أسعار بعض الأدوية في مصر



كتبت- دينا خالد:

قال علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار نحو 30 صنف دواء ارتفعت خلال الأشهر الأربعة الماضية بنسب تتراوح بين 10 و30% باختلاف الشركات.

وأضاف عوف، لمصراوي، أن ارتفاع أسعار هذة الأدوية لا يعود إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، بل كانت الشركات متقدمة بطلبات لهيئة الدواء منذ فترة لزيادة الأسعار بسبب ارتفاع أسعار الخامات قبل التراجع الأخير في سعر العملة المحلية.

وأوضح أن الشركات تراجع كل فترة المصروفات وتكلفة الإنتاج وتحسب الأعباء الجديدة وتتقدم بطلب لتعديل الأسعار للحفاظ على ربحيتها واستمرارها.

وأشار عوف إلى أن أسعار خامات الأدوية ارتفعت خلال الشهور الأخيرة بسبب ارتفاع تكلفة الشحن، وتراجع الإنتاج عالميا بعد غلق عدد كبير من المصانع في الصين، تأثرا بأزمة كورونا.

وذكر أن من بين الأدوية التي شهدت ارتفاعا في أسعارها، أدوية البرد والضغط وبعض أنواع الفيتامينات.

وأكد عوف أنه لن يتم رفع سعر أو إعادة تسعير أي صنف، من نحو 15 ألف صنف دواء موجودة داخل مصر، بدون الرجوع إلى هيئة الدواء التي تقر هذا التعديل بناءً على مستندات رسمية مقدمة من الشركة المنتجة.