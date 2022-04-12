سعر الذهب اليوم الثلاثاء يواصل ارتفاعه في مصر خلال التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

واصل سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر الارتفاع خلال التعاملات، وصعد الجرام 3 جنيهات، مقارنة بمستواه في منتصف اليوم، مع ارتفاع المعدن عالميا، وفقًا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وارتفع بذلك سعر جرام الذهب 5 جنيهات مقارنة بتعاملات مساء أمس.

أسعار الذهب اليوم

صعدت أسعار الذهب عيار 14 إلى 681 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 876 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 1022 جنيهًا للجرام.

وقفز سعر الذهب عيار 24 إلى 1168 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 9198 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

ارتفع سعر الذهب عالميًا خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إلى نحو 1968 دولارا للأوقية، بزيادة قدرها 0.75%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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